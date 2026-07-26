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Общество

Бывший юрист из Москвы босиком проник в Эрмитаж и провозгласил себя Иисусом

«Фонтанка»: проникший в Эрмитаж мужчина представился Росгвардии Сыном Божьим
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Сотрудники Росгвардии вывели из Эрмитажа мужчину, объявившего себя Иисусом Христом, и передали его психиатрам. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на правоохранительные органы.

В сообщении уточняется, что сегодня днем босой длинноволосый мужчина в майке и шортах проник на территорию музея, перебравшись через ограду со стороны Дворцовой площади. Внутри он стал бегать по двору, размахивал руками и что-то при этом говорил.

Служба безопасности Эрмитажа оперативно вызвала наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который задержал нарушителя общественного порядка. Им оказался 28-летний москвич по имени Глеб.

Как выяснили правоохранители, ранее он работал в юрфирме, которая специализировалась на процедуре банкротства. Однако при задержании молодой человек назвался Сыном Божьим. Услышав это заявление, росгвардейцы вызвали специализированную медицинскую бригаду. Санитары, кратко пообщавшись с Глебом, решили отправить его в психбольницу.

Ранее в Санкт-Петербурге двое забрались на вершину музея Кунсткамеры.

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