Бывший юрист из Москвы босиком проник в Эрмитаж и провозгласил себя Иисусом

Сотрудники Росгвардии вывели из Эрмитажа мужчину, объявившего себя Иисусом Христом, и передали его психиатрам. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на правоохранительные органы.

В сообщении уточняется, что сегодня днем босой длинноволосый мужчина в майке и шортах проник на территорию музея, перебравшись через ограду со стороны Дворцовой площади. Внутри он стал бегать по двору, размахивал руками и что-то при этом говорил.

Служба безопасности Эрмитажа оперативно вызвала наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который задержал нарушителя общественного порядка. Им оказался 28-летний москвич по имени Глеб.

Как выяснили правоохранители, ранее он работал в юрфирме, которая специализировалась на процедуре банкротства. Однако при задержании молодой человек назвался Сыном Божьим. Услышав это заявление, росгвардейцы вызвали специализированную медицинскую бригаду. Санитары, кратко пообщавшись с Глебом, решили отправить его в психбольницу.

Ранее в Санкт-Петербурге двое забрались на вершину музея Кунсткамеры.