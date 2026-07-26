В Тверской области мужчина избил пенсионера, который не поделился с ним алкоголем

В Максатихе задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на 74-летнего пенсионера, сообщает УМВД по Тверской области.

По данным полиции, мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, пришел к пожилому человеку домой и попросил дать ему выпить. Получив отказ, он стал вести себя агрессивно и решил «наказать» хозяина, вспомнив, что тот когда-то негативно о нем отзывался.

Угрожая расправой, злоумышленник повалил пенсионера на кровать и нанес ему телесные повреждения, после чего скрылся. Пострадавший обратился за медицинской помощью и в полицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о его заключении под стражу.

Ранее в Кирове тренер по единоборствам избил пенсионеров в подъезде.