Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянин получил срок за то, что повалил, избил и укусил полицейского

В Башкирии осудили мужчину, укусившего полицейского за палец
Shutterstock

В Башкирии суд приговорил мужчину к двум годам колонии строгого режима за нападение на полицейского. Об этом сообщает РИА Новости.

По материалам дела, ранее судимый мужчина устроил пьяный дебош в кальянной и разбил бутылкой стеклянную дверь, после чего сотрудники заведения вызвали полицию.

Стражи порядка обнаружили хулигана лежащим на улице. При задержании он повалил на землю одного из патрульных, несколько раз ударил его и укусил за палец, а также угрожал правоохранителям.

В суде подсудимый вину не признал, однако его причастность подтвердилась показаниями свидетелей и видеозаписями. Действия мужчины квалифицировали по статьям о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ)

С учетом рецидива и непогашенной судимости ему назначили реальный срок.

До этого в Липецкой области пенсионер угрожал расправой и выстрелил в спину полицейскому. По версии следствия, 63-летний местный житель, вооруженный огнестрельным оружием, угрожал прибывшим к его дому сотрудникам военной полиции. Когда они возвращались к служебному автомобилю, обвиняемый произвел прицельный выстрел в спину одному из них. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы, стрелка задержали и обвинили посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее на Камчатке мужчина избил полицейского стулом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!