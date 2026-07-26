Россиянин получил срок за то, что повалил, избил и укусил полицейского

В Башкирии суд приговорил мужчину к двум годам колонии строгого режима за нападение на полицейского. Об этом сообщает РИА Новости.

По материалам дела, ранее судимый мужчина устроил пьяный дебош в кальянной и разбил бутылкой стеклянную дверь, после чего сотрудники заведения вызвали полицию.

Стражи порядка обнаружили хулигана лежащим на улице. При задержании он повалил на землю одного из патрульных, несколько раз ударил его и укусил за палец, а также угрожал правоохранителям.

В суде подсудимый вину не признал, однако его причастность подтвердилась показаниями свидетелей и видеозаписями. Действия мужчины квалифицировали по статьям о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ)

С учетом рецидива и непогашенной судимости ему назначили реальный срок.

До этого в Липецкой области пенсионер угрожал расправой и выстрелил в спину полицейскому. По версии следствия, 63-летний местный житель, вооруженный огнестрельным оружием, угрожал прибывшим к его дому сотрудникам военной полиции. Когда они возвращались к служебному автомобилю, обвиняемый произвел прицельный выстрел в спину одному из них. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы, стрелка задержали и обвинили посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее на Камчатке мужчина избил полицейского стулом.