В Липецкой области пенсионер угрожал убийством и выстрелил в спину полицейскому

В Липецкой области будут судить убийцу полицейского, который застрелил его из ружья. Об этом сообщила прокуратура региона.

Инцидент произошел днем 19 марта в деревне Щербинино Чаплыгинского района. По версии следствия, 63-летнего местный житель, вооруженный огнестрельным оружием, угрожал убийством и насилием прибывшим к его дому сотрудникам военной полиции.

Когда полицейские возвращались к служебному автомобилю, обвиняемый произвел прицельный выстрел в спину одному из них. Военнослужащий скончался от полученного ранения. При осмотре дома подозреваемого нашли порох и патроны к нарезному оружию, которые он незаконно приобрел и хранил.

Стрелка обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угрозе применения насилия к представителям власти, а также в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Дело рассмотрит Липецкий областной суд.

Ранее мужчине, убившему полицейского в Кингисеппе, дали 23 года.

 
