Россиянин избил полицейского стулом в ТЦ на Камчатке

На Камчатке пьяный мужчина набросился со стулом на полицейского. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 25 мая в торговом центре, расположенном в городе Петропавловске-Камчатском. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения внезапно испытал сильную неприязнь к полицейскому, находившемуся в тот момент при исполнении. Агрессор схватил стул и нанес им не менее двух ударов по левой руке стража порядка, в результате правоохранитель получил травмы.

После случившегося нападавшего задержали. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

