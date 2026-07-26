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Общество

Россиянка лишилась почти 2 млн рублей, надеясь на денежную выплату

В Северной Осетии женщина потеряла 1,9 млн рублей, поверив в денежную выплату
Ilya Naymushin/Reuters

В Северной Осетии женщина стала жертвой мошенников, отдав им почти 2 млн рублей. Об этом сообщили в УМВД по республике.

По данным полиции, местной жительнице сначала позвонил неизвестный, который представился сотрудником администрации Моздока и сообщил о якобы положенной ей выплате, после чего попросил назвать номер СНИЛС.

Спустя день женщине перезвонил другой злоумышленник, уже от имени надзорного ведомства, и заявил, что она стала жертвой мошенников и якобы подозревается в государственной измене.

Затем с ней связался еще один участник схемы, представившийся «государственным защитником», и убедил обналичить 1,914 млн рублей и передать деньги курьеру для «аннулирования счета» и избежания уголовного преследования. Женщина выполнила все указания.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и разыскивает причастных. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее москвич отдал курьеру мошенников сейф с 71 млн рублей.

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