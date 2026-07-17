Россиянам назвали главные ошибки в уходе за комнатными растениями летом

О том, как помочь домашним растениям комфортно пережить жару и сохранить их внешний вид, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Фомина, основательница студии «Все зелено», партнер Flowwow.

Одна из распространенных ошибок — не менять стратегию ухода с наступлением лета. Одни продолжают поливать по зимнему графику и сталкиваются с пересохшим грунтом. Другие, наоборот, начинают чрезмерно увлажнять почву. Оба сценария могут негативно сказаться на корнях.

«В теплое время года большинству растений действительно требуется более частый полив, но ориентироваться нужно не на расписание, а на состояние грунта и условия в помещении. Постоянно мокрая почва приводит к кислородному голоданию корней и развитию грибковых заболеваний. Проверять влажность лучше на глубине 2–4 сантиметра — например, деревянной шпажкой», — отмечает эксперт.

Еще одна частая ошибка — полив или опрыскивание в самое жаркое время дня. Вода в горшке быстро нагревается, создавая нагрузку на корни, а капли на листьях под прямыми солнечными лучами могут спровоцировать ожоги.

«Водные процедуры лучше проводить утром или вечером. Несмотря на жару, не используйте холодную воду — это дополнительный стресс для корней. Опрыскивание подходит не всем растениям. Например, видам с опушёнными листьями — сенполиям (фиалки) или глоксиниям — оно может навредить», — объясняет Фомина.

В летний период опасно оставлять растения на освещенном подоконнике, южных окнах и застекленных лоджиях. Даже светолюбивые виды могут пострадать от активных солнечных лучей.

«Светлые или коричневые пятна на листьях, их скручивание и потеря упругости сигнализируют о проблеме. В большинстве случаев растениям достаточно рассеянного освещения. Для защиты используйте тюль, жалюзи или полупрозрачные шторы», — подчеркивает специалист.

В жару важен и выбор горшка. Темные пластиковые кашпо на солнечных подоконниках сильно нагреваются, что негативно влияет на корни и ускоряет пересыхание почвы.

«Летом предпочтение стоит отдавать светлым горшкам из натуральных материалов. Керамика, особенно терракота, хорошо пропускает воздух и меньше нагревается. Однако в таких емкостях грунт высыхает быстрее — режим полива потребуется скорректировать. Альтернатива — не менять горшок, а поставить его в кашпо большего размера, создавая воздушную прослойку», — рекомендует Татьяна Фомина.

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