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Ветеринар развеяла миф о том, что все собаки умеют и любят плавать

Ветеринар Ильина: нельзя затаскивать питомца в воду против воли
olgagorovenko/Shutterstock/FOTODOM

Летом многие владельцы берут питомцев на природу, к озеру или на море. При этом существует устойчивое мнение, что все собаки умеют плавать с рождения, а кошки воду ненавидят. На практике все гораздо сложнее, рассказала «Газете.Ru» Таисия Ильина, ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс».

Один из самых распространенных мифов — любая собака инстинктивно держится на воде. Лабрадоры, ретриверы и ньюфаундленды исторически выводились для работы у воды и чувствуют себя уверенно. А вот мопсы, французские бульдоги и пекинесы из-за короткой морды быстро устают и могут испытывать трудности даже на небольшой глубине.

Нежелание заходить в воду не всегда связано со страхом. Некоторым животным некомфортно ощущение мокрой шерсти. «Владельцы часто сами формируют негативное отношение, затаскивая собаку в реку против воли. После такого опыта питомец может начать избегать любых водоемов», — предупреждает ветеринар.

Многие считают, что спасательные жилеты нужны только маленьким собакам. Но они полезны и крупным питомцам — особенно на лодке или при длительном плавании. Даже хорошо плавающая собака может устать от волн или течения. Жилеты особенно актуальны для щенков, пожилых собак и пород, которым плавание дается сложнее.

Еще один миф — кошки ненавидят воду. Они избегают ее, потому что мокрая шерсть становится тяжелой и вызывает дискомфорт. Но есть исключения: мейн-куны, турецкие ваны и бенгальские кошки нередко проявляют интерес к воде. «Любовь к воде — особенность конкретного животного, а не гарантированная черта породы», — поясняет Ильина.

После плавания важно следить за состоянием питомца. Собака может наглотаться воды во время игр — это приводит к расстройству. Опасны цветущие и загрязненные водоемы. После купания желательно ополоснуть шерсть чистой водой, особенно после моря. Не стоит отправлять животное в воду сразу после солнца или интенсивной нагрузки — резкий перепад температур создает нагрузку на организм.

«Главная ошибка — ориентироваться на чужой опыт и заставлять питомца. Если он не хочет купаться, не надо заставлять ради красивых фотографий, — резюмирует ветеринар. — Гораздо важнее следить за его комфортом и безопасностью».

Ранее ветврач объяснила, почему собака не смотрит в глаза, когда ее ругают.

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