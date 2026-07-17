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«У них нет стыда»: ветврач объяснила, почему собака не смотрит в глаза, когда ее ругают

Ветврач Колесникова: собака не смотрит в глаза, пытаясь сгладить конфликт
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Собака не смотрит в глаза во время критики, потому что пытается сгладить конфликт. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Наталья Колесникова.

Она отметила, что для собак прямой взгляд в глаза – сильный социальный сигнал. Нередко хищники упорно смотрят в глаза друг другу перед нападением. Поэтому собака предпочитает отводить взгляд и делать, как нам кажется, виноватый вид.

«Прямой взгляд в животном мире часто воспринимается как угроза или попытка давления. Поэтому, когда хозяин ругается, питомец старается снизить напряжение и демонстрирует примирительное поведение», — рассказала ветврач.

Собака может отворачивать голову, облизывать нос, зевать, прижимать уши или медленно моргать. Все это способы показать: «Я не хочу конфликта». Владельцы нередко же ошибочно считают такую реакцию осознанием проступка.

«Как бы смешно ни звучало, у собак нет стыда. По крайней мере, в привычном для нас понимании. Собака чувствует по вашему языку тела и интонации, что вы ею недовольны. Из-за этого она занимает примирительную позицию, а нам кажется, будто сожалеет. На самом деле она пытается успокоить человека и избежать дальнейшего развития конфликта», — заключила ветврач.

Ранее ветеринар рассказала//www.gazeta.ru/social/news/2026/07/05/28830793.shtml, как собаки чувствуют болезнь хозяина.

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