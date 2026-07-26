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Общество

Дача для россиян стала местом отдыха, а не работы на грядках

Почти половина россиян ездят на дачу за расслаблением, а не ради грядок
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Дача для россиян превращается в место релакса: все чаще за город выезжают не ради копания в грядках, а чтобы отдохнуть. Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для 40% респондентов дача — место полноценного расслабления. Еще 20% воспринимают ее как дом для встреч с близкими, 18% — как комфортное пространство для работы летом. По 11% используют участки для вечеринок или творческих экспериментов. 36% рассматривают выращивание урожая как хобби, 16% ничего не выращивают, 23% не придают этому значения. Только 25% относятся к овощам и фруктам как к серьезному занятию.

54% ездят за город ради барбекю и шашлыков, 31% — чтобы искупаться (в том числе в бассейне или джакузи), 29% — ради бани, 21% — ради ландшафтного дизайна, 9% — ради спорта. На грядки время тратят 40% опрошенных — огород больше не главный сценарий.

25% россиян закладывают на дачный сезон 5–15 тыс. рублей, 24% — 15–30 тыс., 18% — до 50 тыс., 7% — свыше 100 тыс. рублей.

Самая затратная категория — техника и уход за участком (24%). На мебель и зону отдыха уходит 14% бюджета, столько же — на душ, водопровод и бойлеры. Доля расходов на бассейны и обслуживание — 11%: 18% тратят до 10 тыс. рублей за сезон, 6% — свыше 70 тыс.

Около 10% расходов направляется на интернет, связь и развлечения — дача становится пространством для удаленной работы и стриминга. На освещение (гирлянды, фонари) 12% тратят 3–7 тыс. рублей, 9% — более 7 тыс. На мангалы к новому сезону 20% потратили 7–15 тыс., 6% — более 30 тыс.

В прошлом сезоне дачники инвестировали в мангалы и коптильни (10%), системы полива (9%), садовую мебель (8%), связь и садовую технику (по 8%).

«За последние годы удаленка стала нормой, жить за городом неделями — уже не экзотика. На дачу пришло новое поколение — миллениалы и зумеры со своими сценариями: утром созвон, вечером шашлыки под музыку, а потом — обязательная «дачная» фотопленка в соцсетях. Для них дача — не история про грядки, а место для жизни и впечатлений. Мы наблюдаем рождение новой дачной экономики — это больше не про урожай, а про комфорт», — отмечает Наталья Ражева, руководитель направления карточных продуктов ЮMoney.

Ранее выяснилось, что россияне стали реже отправлять детей в деревню и на дачу.

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