Россияне стали реже отправлять детей в деревню и на дачу

По сравнению с прошлым годом родители школьников стали реже оставлять своих детей в деревне или на даче и чаще отправлять в поездки по другим городам России и на Черноморское побережье. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

28% родителей рассказали, что их дети-школьники провели весь летний период дома. Каждый четвертый опрошенный отправил детей отдыхать в деревню или на дачу. Дети 23% респондентов отдыхали на Черном море (чаще в Краснодарском крае, чем в Крыму). 11% отправляли детей в летний лагерь, ещё столько же — в поездки по другим регионам России (на Байкал или Алтай, в Москву или Санкт-Петербург). У 3% дети отдыхали за границей (в Турции, Таиланде или ОАЭ). 1% родителей отправили детей в школьный лагерь. 9% выбрали для своих детей другие места отдыха: санатории, спортивные лагеря, поездки к родственникам.

В этом году родители реже оставляли своих детей на даче и дома на все лето, чем в прошлом. При этом увеличилось число семей, которые отправляли детей в поездки по городам России, на Черноморское побережье и в летние оздоровительные лагеря.

Ранее выяснилосьсь, что россияне этим летом активнее занимались эстетическими работами на даче.