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Общество

Дети массово заболели в санатории в Свердловской области

Роспотребнадзор: дети подхватили инфекцию в свердловском санатории «Обуховский»
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Дети массово заболели в санатории «Обуховский» в Нижних Сергах Свердловской области. Об этом сообщает портал E1.

По информации СМИ, у семи отдыхавших в санатории несовершеннолетних выявили энтеровирусную инфекцию. Родители стали спешно забирать детей, не дожидаясь окончания смены.

Как рассказал источник, родителям предлагают написать заявление о самовольном выбытии ребенка. При этом им отказываются предоставлять документы, подтверждающие инфекцию. В самом санатории заявили, что дети были в контакте с заболевшими, хотя признаков заражения не выявили.

Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль. В ведомстве сообщили, что проводят расследование. Администрации санатория выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекции учреждения. Общие мероприятия в санатории приостановлены, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

До этого в Нижегородской области закрыли лагерь из-за антисанитарии. Очевидцы утверждали, что видели в лагере крыс и тараканов.

Ранее более десяти детей заболели энтеровирусом в лагере под Архангельском.

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