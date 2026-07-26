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Общество

В квартире под Саратовом нашли тела матери и двух ее детей

В Саратовской области мать и двух детей не спасли после отравления угарным газом
Прокуратура Саратовской области

Жительница Саратовской области и двое ее детей отравились угарным газом в квартире. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России по региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 26 июля в одной из квартир дома на улице Титова в городе Балаково. Предварительно установлено, что там произошла утечка угарного газа. Сотрудники службы спасения Саратовской области вскрыли дверь. Спасти не удалось трех человек: 32-летнюю женщину и двух ее детей — 15-летнюю девочку и четырехлетнего мальчика.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей.

До этого в Подмосковье трое рабочих ремонтировали канализационно-насосную станцию и не выжили, отравившись газом.

По данным региональной прокуратуры, все случилось в городском округе Щелково. По факту случившегося организована проверка соблюдения требований охраны труда и техники безопасности — при наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело, ход его расследования поставили на контроль в прокуратуре.

Ранее на Алтае женщина и подросток отравились угарным газом.

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