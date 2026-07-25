Трое рабочих отравились газом и не выжили во время ремонта канализации в Подмосковье

В Подмосковье трое рабочих не выжили во время ремонта канализации

В Подмосковье трое рабочих ремонтировали канализацию и не выжили, отравившись газом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось 24 июля в городском округе Щелково, бригада подрядной организации ремонтировала канализационно-насосную станцию. Предварительно, мужчины получили отравление угарным газом — все трое не выжили.

Щелковская городская прокуратура организовала проверку соблюдения требований охраны труда и техники безопасности — при наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования. Также по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, ход его расследования поставили на контроль в прокуратуре.

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