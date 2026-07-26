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Общество

Молодого челябинца будут судить за сожжение собственного паспорта на спор

МВД: челябинца отдали под суд после сожжения российского паспорта в баре
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Челябинске будут судить местного жителя, который на спор сжег свой паспорт в баре. Об этом рассказали в Главном управлении МВД РФ по Челябинской области.

«Дознавателями отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску направлено в суд уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, совершившего преступление, предусмотренное статьей 329 УК РФ. Молодой человек обвиняется в надругательстве над государственным гербом РФ», — сообщили в ведомстве.

Суд даст окончательную оценку представленным доказательствам и вынесет решение о виновности челябинца.

Инцидент произошел в середине июня в одном из баров в центре Челябинска. Кто-то из присутствующих снял на видео, как во время вечеринки посетитель заведения сжег свой паспорт, а затем выложил ролик в мессенджер, откуда он потом разлетелся по сети. Полиция вычислила подозреваемого и задержала его.

В МВД напомнили, что государственный герб является официальным символом Российской Федерации, а надругательство над ним влечет уголовную ответственность. Молодому человеку грозит штраф или лишение свободы на срок до года.

Полиция также напомнила, что государственные символы России — герб, флаг и гимн — находятся под правовой охраной, а их публичное осквернение или надругательство может повлечь уголовную ответственность.

Ранее блогерша получила срок за сожжение паспорта на камеру.

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