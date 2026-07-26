В России собрались добиться выдачи экс-прокурора МУС, подписавшего ордер на арест Путина

Россия будет добиваться выдачи бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который подписал ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделали в российском МИД.

«Больше он не будет пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах-участниках Римского статута. Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой», — подчеркнули в министерстве.

В министерстве напомнили, что после почти двухлетнего разбирательства Ассамблея государств — участников Римского статута приняла решение отстранить Карима Хана от должности. Основанием стали обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые бывшей сотрудницей. По данным МИД, достаточными доказательства его вины сочли 82 из 125 государств — участников МУС.

При этом в ведомстве заявили, что отставка бывшего прокурора не сможет спасти «тонущий корабль». В МИД отметили, что вслед за Буркина-Фасо, Мали и Нигером о намерении выйти из Международного уголовного суда объявила также Венесуэла.

24 июля председатель Ассамблеи государств — участников Римского статута Пайви Кокуранта объявила о решении отстранить Хана от должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Именно Хан в 2023 году выдал ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина. В декабре 2025 года Мосгорсуд заочно приговорил Хана к 15 годам лишения свободы.

Ранее стало известно о секретных переговорах стран-членов МУС по поводу дальнейшей судьбы организации после отставки Хана.