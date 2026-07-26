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Общество

В России собрались добиться выдачи экс-прокурора МУС, подписавшего ордер на арест Путина

МИД: Россия будет добиваться выдачи экс-прокурора МУС Хана
Reuters

Россия будет добиваться выдачи бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который подписал ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделали в российском МИД.

«Больше он не будет пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах-участниках Римского статута. Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой», — подчеркнули в министерстве.

В министерстве напомнили, что после почти двухлетнего разбирательства Ассамблея государств — участников Римского статута приняла решение отстранить Карима Хана от должности. Основанием стали обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые бывшей сотрудницей. По данным МИД, достаточными доказательства его вины сочли 82 из 125 государств — участников МУС.

При этом в ведомстве заявили, что отставка бывшего прокурора не сможет спасти «тонущий корабль». В МИД отметили, что вслед за Буркина-Фасо, Мали и Нигером о намерении выйти из Международного уголовного суда объявила также Венесуэла.

24 июля председатель Ассамблеи государств — участников Римского статута Пайви Кокуранта объявила о решении отстранить Хана от должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Именно Хан в 2023 году выдал ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина. В декабре 2025 года Мосгорсуд заочно приговорил Хана к 15 годам лишения свободы.

Ранее стало известно о секретных переговорах стран-членов МУС по поводу дальнейшей судьбы организации после отставки Хана.

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