Журналист выяснил, отдыхают ли «как люди» сотрудники администрации Путина

Сотрудники администрации президента России отдыхают как и «все люди», но с учетом своей загруженности и вовлеченности в мероприятия главы государства. Об этом корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У каждого отдельная ситуация, у каждого отдельный график, темп подготовки тех или иных мероприятий, вовлеченность в те или иные мероприятия. А так — все люди», — ответил Песков на вопрос журналиста, как отдыхают сотрудники администрации президента, если тот сам еще не был в отпуске.

Таким образом отдыхать помощники Владимира Путина могут «с полным отключением от рабочих процессов» и не переживать, что президент будет им звонить в это время, отметил Юнашев.

Ранее Песков заявлял, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, хотя изредка у президента получается выкроить несколько выходных дней. Сам Путин отмечал пользу полноценного летнего отдыха, который помогает поправить здоровье и укрепить семью.

Ранее заместитель Мишустина рассказал, где будет отдыхать этим летом.