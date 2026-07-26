В Севастополе мужчина упал со скалы на диком пляже

В Севастополе мужчина получил травму, упав с 15-метровой скалы на диком пляже

В Крыму спасатели эвакуировали мужчину, который сорвался со скалы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Несчастный случай произошел с туристом в районе дикого пляжа «Инжир». По предварительным данным, он оступился и скатился по каменистому склону с высоты около 15 метров. Очевидцы сразу вызвали помощь.

На место выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Таврос». Несмотря на темноту и волнение моря, катер подошел максимально близко к берегу, после чего спасатели добрались до пострадавшего, оказали ему первую помощь и доставили в Балаклаву.

Там мужчину передали бригаде скорой помощи. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

19 июля турист из России получил травму в горах Таджикистана. В туристическом клубе «Вестра», членом которого является пострадавший, сообщили, что во время похода по горам Памира штурман группы упал с высоты и получил травмы. Его доставили в лагерь «Поляна Москвина» на высоте 4200 метров, откуда 24 июля должны были эвакуировать на вертолете.

Ранее турист упал на землю из-за оторвавшегося от зиплайна троса и получил переломы.