Турист упал на землю из-за оторвавшегося от зиплайна троса и чудом выжил

В Индии турист едва не разбился из-за обрыва страховочного троса от зиплайна

В Индии во время катания на зиплайне серьезно пострадал турист, пишет Times of India.

Инцидент произошел 3 июля на курорте в Дандели, штат Карнатака, но известно о нем стало только сейчас. В результате падения с высоты около 12 метров пострадавший получил множественные переломы рук и ног, а также повреждение нервов.

Сначала ему оказали помощь в государственной больнице в Дандели, затем перевели в частную клинику в Виджаяпуре, а позже — в больницу в Мирадже, где он продолжает лечение.

По предварительным данным, мужчина упал на землю, когда отказал предохранительный механизм. Его родные обвинили руководство курорта в халатности и заявили, что оборудование было плохо обслужено. Они также утверждают, что администрация обещала оплатить лечение, но своего слова не сдержала.

Ранее ребенок упал с движущегося аттракциона в водопад в Диснейленде и попал на видео.