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Общество

Юрист объяснила, есть ли уважительная причина для задержки зарплаты

Юрист Сиротина: уважительных причин для задержек зарплаты у работодателя нет
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Уважительных причин для задержек зарплаты у работодателя нет. Об этом заявила юрист Мария Сиротина в беседе с RG.ru.

По ее словам, задержка зарплаты — это нарушение норм трудового законодательства. Если работодатель задерживает выплаты, то он должен быть наказан. Однако для этого необходимо проверить факты, отметила юрист. В первую очередь надо посмотреть, когда зарплата должна быть выплачена и когда начинает течь срок задержки. Обычно даты выплат закреплены в трудовом договоре.

Если задержка составляет более 15 дней, то работник вправе приостановить работу на весь период до выплаты суммы или расторгнуть трудовой договор. Кроме того, для руководителя установлена уголовная ответственность в случае, если зарплата не выплачивается частично более трех месяцев или в полном размере более двух месяцев из-за корысти или личных мотивов, а не из-за экономических трудностей.

Если задержка выплаты причинила моральный вред сотруднику, то законодательство допускает компенсацию морального вреда за счет работодателя, добавила юрист.

До этого в России предложили увеличить в пять раз компенсации при задержке зарплаты, оплаты отпуска или выплат при увольнении. В настоящее время размер компенсации составляет 1/150 ключевой ставки Банка России от начисленных, но не выплаченных средств. Предлагается увеличить компенсацию до 1/30 ставки ЦБ. Ожидается, что повышение суммы компенсации сделает нарушение трудовых прав для работодателя экономически невыгодными и защитит права трудящихся по всей России.

Ранее юрист объяснил, что делать работнику, если его незаконно увольняют.

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