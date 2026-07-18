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Общество

На базе отдыха в Подмосковье произошел взрыв и крупный пожар

SHOT: две женщины пострадали при взрыве и пожаре на базе отдыха в Подмосковье
Telegram-канал «SHOT»

Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории базы отдыха «Троицкое» в Московской области. По словам очевидцев, пострадали две женщины. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали журналистам, что взрыв прогремел примерно в 00:40 мск. После этого рядом с одним из домов начался пожар, который перекинулся на соседние здания.

«Полыхали корпуса для постояльцев класса «Эконом» и административные постройки. Всего сгорело не менее трех помещений», — утверждается в материале.

Площадь пожара составила около 250 кв. м. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб смогли локализовать возгорание к 3:50 мск.

По словам очевидцев, пострадавших женщин вынесли из одного из зданий на носилках. Информация об их состоянии не приводится.

Рассматриваются две предварительные версии произошедшего. Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или электропроводки.

15 июля в Махачкале загорелось здание кинотеатра «Октябрь». На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. Telegram-канал «Дагестан 24/7» опубликовал кадры возникшего из-за пожара задымления.

Ранее в Красногорске произошел пожар в торговом центре.

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