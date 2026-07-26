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Общество

Пятеро иностранных альпинистов погибли на Эльбрусе

Пять иностранных альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус
Алексей Даничев/РИА Новости

Пятеро иностранных альпинистов погибли на Эльбрусе, спасательная операция продолжалась всю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, в группе альпинистов, совершавших восхождение на вершину, были семь граждан Боснии и Герцеговины. На высоте более 5100 м несколько из них почувствовали недомогание. Один из альпинистов сумел самостоятельно спуститься с горы и сообщил о происходящем.

Второго участника удалось снять с горы спасателям МЧС: они эвакуировали его с Эльбруса и передали медикам. В настоящее время оба спасенных — 42-летний Харис А. и 38-летний Кемал В. — находятся под присмотром врачей.

Пятеро членов группы погибли. Тела двоих из них остались на седловине Эльбруса на высоте 5350 м, эвакуировать их оттуда пока не могут из-за погодных условий. Еще троих альпинистов ищут.

До этого в МЧС сообщили, что группа альпинистов, ушедшая на Эльбрус, подала сигнал бедствия. На помощь к ним выдвинулась группа спасателей.

Эльбрус включен в список высочайших вершин частей света «Семь вершин», его пытаются покорить тысячи альпинистов.

Ранее 25 альпинистов застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.

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