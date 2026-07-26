Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Новосибирске 21-летнего юношу порезали ножом во время потасовки

Новосибирец получил шесть ударов ножом в ходе уличного конфликта
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Новосибирске полиция проверяет обстоятельства массовой драки, в ходе которой был ранен один человек, сообщает kp.ru.

ЧП произошло в ночь на 25 июля у бара на Студенческой. По словам очевидца, конфликт возник между группой молодых людей в возрасте от 20 до 28 лет, после чего один из участников достал нож и нанес 21-летнему парню шесть ударов.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации.

В региональном управлении МВД сообщили, что устанавливают всех участников инцидента, а также его причины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого двое незнакомцев избили мужчину в Петербурге ради наушников. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Спустя несколько дней стражи порядка вышли на след одного из подозреваемых — им оказался 24-летний местный житель. Его задержали 24 июля и изъяли похищенные наушники. Сейчас правоохранители занимаются поисками второго нападавшего.

Ранее житель Кузбасса, ранее угрожавший прохожим топором, устроил стрельбу на улице.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молчать не выход. 4 опасных мифа об уголовном процессе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!