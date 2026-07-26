Москву накроют ливни и грозы

МЧС предупредило москвичей о ливнях, грозе и сильном ветре 26 июля

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о резком ухудшении погодных условий в воскресенье, 26 июля.

По данным ведомства, в ближайшие один-два часа и до конца суток местами ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы, а также усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном канале МЧС на платформе Max.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендовали автомобилистам оставлять машины только в безопасных местах и соблюдать повышенную осторожность во время движения.

Пешеходам в МЧС посоветовали обходить стороной рекламные конструкции и другие неустойчивые сооружения.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в Московском регионе до конца следующей рабочей недели прогнозируется неустойчивая погода. Ожидаются кратковременные дожди, которые могут усилиться в середине недели.

Ранее климатолог рассказал о погоде в Москве во второй половине лета.