Попова оценила риск завоза опасных лихорадок в Россию

Риск завоза опасных лихорадок на территорию России существует постоянно, однако главная задача Роспотребнадзора заключается в том, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции после выявления единичных случаев. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила руководитель ведомства Анна Попова.

По ее словам, вероятность завоза подобных заболеваний сохраняется всегда. При этом работа специалистов направлена на то, чтобы каждый такой случай оставался единичным и не приводил к дальнейшему распространению инфекции.

В конце июля рязанские врачи спасли женщину, заразившуюся лихорадкой денге во время поездки во Вьетнам. Пациентку госпитализировали после того, как на экскурсии ее покусали комары.

Роспотребнадзор предупреждал российских туристов, что на индонезийском острове Бали лихорадка денге может маскироваться под симптомы гриппа. Кроме того, ведомство сообщало о существующих в ряде стран Африки рисках заражения лихорадкой Эбола.

Ранее в Швейцарии зафиксировали первый случай заражения лихорадкой денге.