В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения лихорадкой денге

В швейцарском кантоне Вале зафиксировали первый случай заражения лихорадкой денге. Об этом сообщили на сайте администрации субъекта.

«В коммуне Фюлли был выявлен случай заболевания, переносимого комарами. Хотя заражение произошло во время поездки за границу, необходимы профилактические меры для сокращения численности популяции комаров и снижения риска передачи инфекции», — говорится в сообщении.

Власти кантона добавили, что в Вале будут проведены профилактические мероприятия по борьбе с тигровым комаром для уничтожения всех его особей. Подобные меры направлены на максимальное сокращение численности насекомого и минимизацию рисков передачи заболевания.

22 июля рязанские врачи спасли женщину, заразившуюся лихорадкой денге во время поездки во Вьетнам. Пациентку госпитализировали после того, как на экскурсии ее покусали комары. Через два дня у нее появились первые симптомы: сильная ломота в теле и высокая температура, достигавшая +40 °C. Несмотря на прием жаропонижающих средств, состояние женщины продолжало ухудшаться.

Ранее россиянка едва не потеряла возможность ходить из-за лихорадки денге во Вьетнаме.