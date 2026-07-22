Россиянка привезла из отпуска во Вьетнаме опасную болезнь

Рязанские врачи спасли женщину, заразившуюся лихорадкой денге во время поездки во Вьетнам. Об этом сообщает местное издание RZN.info со ссылкой на пресс-службу Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко.

Пациентку госпитализировали после того, как на экскурсии ее покусали комары. Через два дня у нее появились первые симптомы: сильная ломота в теле и высокая температура, достигавшая +40 °C. Несмотря на прием жаропонижающих средств, состояние женщины продолжало ухудшаться.

По возвращении на родину туристка вызвала скорую, которая экстренно доставила ее в инфекционное отделение ОКБ. Там у нее диагностировали лихорадку денге и назначили лечение.

Через неделю состояние пациентки стабилизировалось, и ее выписали. Заведующий отделением Владимир Гришин подчеркнул важность обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов после поездок в тропические страны и защиты от укусов комаров во время отдыха там.

Лихорадка денге распространена в тропических и субтропических регионах и переносится комарами Aedes aegypti. Инкубационный период длится от 3 до 14 дней. Тяжелые формы могут приводить к геморрагическим осложнениям.

Ранее россиянам рассказали, как распознать лихорадку денге.