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Общество

Заслуженный учитель заявил о важности дозированных домашних заданий для первоклассников

Педагог Пратусевич: домашние задания в школах развивают самостоятельность
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Дозированные домашние задания необходимы первоклассникам для развития самостоятельности. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич.

Эксперт отметил, что нет необходимости тратить время урока на отработку написания крючков и соединений. При этом, по его словам, задания должны быть посильными и прежде всего преследовать цель — приобрести навыки самостоятельной работы и планирования времени.

«Думаю, что на деле какие-то домашние задания останутся. Благо в первом классе действует безотметочная система, а взаимоотношения учителя и ученика не такие строгие и формальные, как в более старших классах», — заключил Пратусевич.

С 1 сентября 2026 года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Соответствующее положение содержится в письме Минпросвещения. Какие нормы по домашке остаются у учеников других классов, могут ли отменить ее совсем и как на эту дискуссию повлияло развитие искусственного интеллекта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России сократят часы по нескольким предметам у первоклашек.

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