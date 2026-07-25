Сотни тысяч жителей Китая эвакуированы из-за приближения тайфуна «Хунся»

В китайской провинции Гуандун из-за приближения тайфуна «Хунся» в экстренном порядке эвакуированы более 340 тысяч человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на провинциальный штаб по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным метеорологов, к сегодняшнему утру тайфун усилился до 12-й категории, а его скорость достигла 35 м/с. Ожидается, что предстоящей ночью он обрушится на побережье в районе от города Шаньвэй до Шэньчжэня, где сила ветра может достигнуть 12-14 балловСилу ветра в баллах определяют по шкале Бофорта, которая содержит 12 баллов (от 0 — полного штиля, до 12 — разрушительного урагана).

В связи с угрозой власти 19 городов и 135 уездов активировали планы экстренного реагирования на шторм и наводнения.

«В прибрежных водах провинции развернуты 14 спасательных судов, 90 буксиров и 4 вертолета, а также приведены в состояние готовности 16 мобильных бригад по борьбе с наводнениями», — сообщили в провинциальном управлении по чрезвычайным ситуациям.

К сегодняшнему вечеру число эвакуированных достигло 349 996 человек. В 12 городах, включая Шаньтоу, Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Дунгуань, введены меры «пяти остановок» — прекращена работа предприятий, закрыты школы, рынки, не ходит транспорт и закрыты строительные площадки.

Морские порты полностью приостановили навигацию, все 5109 судов укрылись в безопасных бухтах, а 418 кораблей перенаправлены в другие акватории.

На автомагистралях, проходящих через города Цзеян, Шаньвэй, на трассах Шэньчжэнь-Шаньтоу и Гуанчжоу-Хойчжоу-Дунгуань введены временные ограничения движения. По информации властей, за сутки в регионе выпало от 25 до 50 мм осадков, однако уровень воды в реках пока не превышает критических отметок.

Ранее в Китае впервые спасли кота с помощью дрона во время наводнения.