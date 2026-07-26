Два московских аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию

Аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию

Аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.

В эту же ночь временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Сочи. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

В случае введения ограничений на работу в аэропортах, которые нередко связаны с угрозой БПЛА, рейсы могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить ее причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

Ранее в Тюмени отменили фейерверк на День города после атаки БПЛА.