В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В городе был объявлен режим опасности БПЛА. Глава города Андрей Прошунин сообщил, что все «силы и средства работают на защиту города. Через час опасность БПЛА была отменена.

25 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 1060 беспилотных летательных аппаратов и восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины. При этом общее количество ликвидированных за время СВО дронов достигло 189 475.

В случае введения ограничений на работу в аэропортах, которые нередко связаны с угрозой БПЛА, рейсы могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить ее причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

Ранее обломки украинского беспилотника повредили дом под Новороссийском.