Выдавший ордер на арест Путина экс-прокурор МУС решил оспорить отстранение

Карим Хан планирует оспорить решение об отстранении его от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС), принятое Ассамблеей государств — участников Римского статута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Хана, партнера американской юридической фирмы Bindmans LLP Тайаба Али.

Хан считает, что Ассамблея, принимая решение об отстранении, не опиралась на «законные и обоснованные выводы». По словам экс-прокурора, обвинения в его отношении более года расследовало Управление служб внутреннего надзора ООН, которое якобы не выявило нарушений. В связи с этим Хан намерен оспорить меру с помощью «всех доступных механизмов».

24 июля председатель Ассамблеи государств — участников Римского статута Пайви Кокуранта объявила о решении отстранить Хана от должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Она уточнила, что за его увольнение проголосовали 82 из 125 стран, входящих в МУС.

Именно Хан в 2023 году выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. В декабре 2025 года Мосгорсуд заочно приговорил Хана к 15 годам лишения свободы. Следственный комитет России установил, что он необоснованно привлекал к уголовной ответственности лицо, заведомо не совершившее преступления.

Ранее сообщалось, что ряд стран МУС тайно обсуждает судьбу суда после отстранения прокурора Хана.