Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Новороссийске предупредили о беспилотной опасности

Мэр Кравченко: в Новороссийске введен режим беспилотной опасности
Shutterstock/Oleg Elkov

В Новороссийске введен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Градоначальник рекомендовал находящимся дома жителям Новороссийска укрыться в комнате, где окна не выходят на море, или в помещении без окон — туалет, ванная, коридор, кладовка. Также он посоветовал укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземной парковке.

До этого дроны атаковали Тюмень во время Дня города. Беспилотник упал на территории местного нефтеперерабатывающего завода, произошло возгорание. Празднование временно приостановили — местным жителям с помощью громкоговорителей призвали покинуть открытые площадки. Однако уже через несколько часов гуляния возобновились, хоть и без запланированного фейерверка.

В Минобороны сообщили, что 12 часов 25 июля средства противовоздушной обороны сбили свыше 140 украинских беспилотников над 12 регионами страны и Азовским морем.

Ранее украинские дроны ударили по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Они отказываются от ИИ и смартфонов — и платят за это деньги. Во что превратился протест против технологий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!