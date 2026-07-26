В Новороссийске предупредили о беспилотной опасности

В Новороссийске введен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Градоначальник рекомендовал находящимся дома жителям Новороссийска укрыться в комнате, где окна не выходят на море, или в помещении без окон — туалет, ванная, коридор, кладовка. Также он посоветовал укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземной парковке.

До этого дроны атаковали Тюмень во время Дня города. Беспилотник упал на территории местного нефтеперерабатывающего завода, произошло возгорание. Празднование временно приостановили — местным жителям с помощью громкоговорителей призвали покинуть открытые площадки. Однако уже через несколько часов гуляния возобновились, хоть и без запланированного фейерверка.

В Минобороны сообщили, что 12 часов 25 июля средства противовоздушной обороны сбили свыше 140 украинских беспилотников над 12 регионами страны и Азовским морем.

Ранее украинские дроны ударили по гражданской инфраструктуре в Санкт-Петербурге.