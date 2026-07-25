Более 140 БПЛА атаковали регионы России

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над 12 регионами страны и Азовским морем 146 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в «Максе».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА нейтрализовали в Крыму, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Орловской, Тюменской, Рязанской, Тульской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

До этого дроны атаковали Тюмень во время Дня города. Беспилотник упал на территории местного НПЗ (нефтеперерабатывающего завода), произошло возгорание. Празднование временно приостановили — местных жителей с помощью громкоговорителей призвали покинуть открытые площадки. Однако уже через несколько часов гуляния возобновились, хоть и без запланированного фейерверка.

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