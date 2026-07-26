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Общество

Автомобиль въехал в толпу на гей-параде в Берлине

В Берлине автомобиль въехал в людей на Дне Кристофер-стрит, есть пострадавшие
Hannibal Hanschke/Reuters

В Берлине автомобиль въехал в толпу людей на ежегодном ЛГБТ-параде («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в День Кристофер-стрит (ежегодные гей-парады в Германии и Швейцарии в честь успехов, достигнутых ЛГБТ-движением и против его дискриминации; названы по улице в Нью-Йорке, где в 1969 году прошли Стоунволлские бунты, начавшиеся из-за рейда в гей-баре), пишет Der Tagesspiegel.

В материале уточняется, что это произошло накануне вечером в южной части района Тиргартен. После инцидента заключительный митинг у Бранденбургских ворот в 22:15 (23:15 мск) был отменен.

В полиции заявили о нескольких пострадавших и поисках подозреваемого в наезде. Организаторы попросили участников мероприятия покинуть место его проведения «из-за сложной ситуации».

В мае в городе Модене на севере Италии более 10 человек пострадали, когда автомобиль на скорости 100 км/ч сбил пешеходов в центре города. Задержать вооруженного ножом мужчину помогли очевидцы. Они заявили, что злоумышленник на Citroen C3 успел наехать на примерно 10 пешеходов на улице Виа Эмилия и, похоже, собирался на кого-то напасть. Он также ранил ножом одного из тех, кто хотел его остановить.

Ранее неизвестный попытался напасть на премьера Баварии.

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