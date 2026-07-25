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Общество

Названа причина падения опытного парапланериста в Подмосковье

СК: парапланерист под Москвой мог упасть, потому что не справился с управлением
Telegram-канал «Baza»

Падение параплана в подмосковном Наро-Фоминске, предварительно, произошло из-за того, что мужчина не справился с его управлением, сообщает в Telegram-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В ведомстве заявили, что около 14:30 30-летний спортсмен-парапланерист упал с высоты 10 м около деревни Клово. С экстренными службами связался находившийся недалеко парапланерист-инструктор. Спортсмена госпитализировали с телесными повреждениями. После инцидента проводится проверка.

До этого канал Baza написал, что спортсмен неоднократно совершал полеты и считался опытным пилотом. Он взмыл в воздух на парадроме «Клово» у склона реки Нары, но после набора высоты штопором рухнул вниз. У мужчины, по неподтвержденным данным, перелом таза, руки, малой берцовой кости и закрытая черепно-мозговая травма. Он находится в Одинцовской больнице.

Ранее появилось видео с места столкновения парапланеристов с ЛЭП на Урале.

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