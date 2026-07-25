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Общество

В Московской области рухнул парапланерист

Baza: парапланерист рухнул в подмосковном Наро-Фоминске
Telegram-канал «Baza»

В Наро-Фоминске Московской области рухнул парапланерист. О происшествии сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», 30-летний Александр ранее неоднократно совершал полеты и считался опытным пилотом. Все произошло на парадроме «Клово» у склона реки Нары. В этот раз под присмотром инструктора он взмыл на 10 метров, но сразу после набора высоты штопором рухнул вниз», — говорится в посте.

Как выяснил канал, предварительно, у мужчины перелом таза, руки, малой берцовой кости и закрытая черепно-мозговая травма. Уточняется, что инструктор сразу вызвал скорую, Александра госпитализировали в Одинцовскую больницу, заключил канал.

До этого в республике Коми парапланерист повис на линии электропередачи, в результате чего в селе Визинги частично пропало электричество. Известно, что сам мужчина чудом избежал травм. По данным сельской администрации, в Визингах электричество пропало в жилых домах, магазинах и социальных объектах. Электроснабжение было восстановлено в течение двух часов.

Ранее в ЯНАО парапланеристы столкнулись с высоковольтной линией электропередачи.

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