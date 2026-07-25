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Общество

В Приангарье произошел пожар в сельской больнице

В селе Шелехово Иркутской области произошел пожар в больнице
Telegram-канал »#кобзевнасвязи»

Пожар произошел в больнице села Шелехово в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Утром произошел пожар в здании участковой больницы села Шелехово Тайшетского муниципального округа. Горела кровля. Скажу сразу — никто из персонала и пациентов больницы не пострадал», — написал он.

Кобзев отметил, что сотрудники учреждения незамедлительно начали эвакуацию, с проведением которой помогали и местные жители.

Как уточнил губернатор, пациентов перевезли в пункт временного размещения, а чуть позднее транспортировали в Тайшетскую районную больницу. Их жизни ничего не угрожает.

При этом пожарные смогли оперативно устранить возгорание.

23 июля в Сальске Ростовской области 10-летний мальчик остался без присмотра взрослых и устроил пожар в сарае.

Инцидент произошел в частном доме на улице Ходоса. Мальчик остался дома с пожилой бабушкой. Она была в доме, а ребенок находился один в сарае, где и произошло возгорание. Пламя охватило 12 квадратных метров.

При тушении пожара огнеборцы обнаружили ребенка, спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость с огнем.

Ранее на юге Франции эвакуировали тысячи человек из-за лесного пожара.

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