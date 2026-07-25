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Общество

Аэропорт Московского региона ограничил полеты на фоне ракетной опасности

Аэропорт Жуковский ввел временные ограничения на полеты
Евгений Одиноков/РИА Новости

Подмосковный аэропорт Жуковский временно ограничил прием и отправку рейсов. Об этом на канале в мессенджере «Макс» сообщает Росавиация.

В посте уточняется, что мера введена для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Московской области объявили ракетную опасность.

Этот сигнал активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха. Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты.

Кроме того, данные дублируют на телевидении и внутри каналов средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности нападения БПЛА.

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.

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