Власти Ялты рассказали о ликвидации последствий после схода Селя

Павленко: под Ялтой из-за схода селя пострадали пять жилых домов и санаторий

В ялтинском поселке Симеиз устраняют последствия схода селя. Об этом рассказала глава Ялты Янина Павленко.

По ее данным, пострадало пять жилых домов на улице Баранова, а также санаторий. На месте представители муниципалитета помогают жителям составлять акты и принимают заявления на компенсацию за потерю имущества. Улица пока не расчищена, работы планируют завершить 26 июля.

Павленко отметила, что объекту туриндустрии будет оказана всесторонняя помощь, чтобы в максимально короткие сроки он мог вернуться к нормальной работе.

23 июля вблизи поселка Симеиз на трассу Ялта — Севастополь сошел сель, спровоцированный сильным ливнем.

Согласно данным МЧС, дорожные службы занимались расчисткой завалов и восстановлением дорожного полотна. К работам по ликвидации последствий также были привлечены аэромобильная группировка МЧС и спасатели «Крым-спас». Вскоре движение по трассе было открыто. По данным властей, общий объем убранного грунта составил около 400 кубометров.

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