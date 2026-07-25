Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Власти Ялты рассказали о ликвидации последствий после схода Селя

Павленко: под Ялтой из-за схода селя пострадали пять жилых домов и санаторий
Shutterstock

В ялтинском поселке Симеиз устраняют последствия схода селя. Об этом рассказала глава Ялты Янина Павленко.

По ее данным, пострадало пять жилых домов на улице Баранова, а также санаторий. На месте представители муниципалитета помогают жителям составлять акты и принимают заявления на компенсацию за потерю имущества. Улица пока не расчищена, работы планируют завершить 26 июля.

Павленко отметила, что объекту туриндустрии будет оказана всесторонняя помощь, чтобы в максимально короткие сроки он мог вернуться к нормальной работе.

23 июля вблизи поселка Симеиз на трассу Ялта — Севастополь сошел сель, спровоцированный сильным ливнем.

Согласно данным МЧС, дорожные службы занимались расчисткой завалов и восстановлением дорожного полотна. К работам по ликвидации последствий также были привлечены аэромобильная группировка МЧС и спасатели «Крым-спас». Вскоре движение по трассе было открыто. По данным властей, общий объем убранного грунта составил около 400 кубометров.

Ранее на видео попало, как на Урале прорвало дамбу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!