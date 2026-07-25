Еще двух женщин спасли из-под завалов после атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области

Еще двух женщин спасли из-под завалов после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на туристические базы в Кирилловке Запорожской области. Об этом сообщили в региональном минздраве, передает ТАСС.

Спасенным женщинам оказывают помощь. Ситуацию лично контролирует губернатор Евгений Балицкий.

По последним данным, в результате атаки восемь человек получили ранения, еще восемь не выжили. До этого сообщалось, что среди пострадавших девочка-подросток, ее госпитализировали.

В ночь на 25 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по туристическим базам в Кирилловке, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По предварительным данным, пострадали 14 человек, не выжили восемь человек, в их числе есть дети.

СК РФ опубликовал с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ВСУ накануне впервые ударили по Кирову.