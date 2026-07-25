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Общество

Детский омбудсмен рассказала о состоянии девочки, пострадавшей в Кирилловке

Львова-Белова: пострадавшую при атаке ВСУ в Кирилловке девочку госпитализировали
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) на турбазы в Кирилловке Запорожской области госпитализировали девочку-подростка. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в «Максе».

Она отметила, что в результате трагедии также не удалось спасти двоих детей.

«От всего сердца соболезную близким! Девочка-подросток госпитализирована в тяжелом состоянии, ребенку оказывается медицинская помощь», — написала Львова-Белова.

Туристические базы в поселке Кирилловка в Запорожской области подверглись атаке в ночь на 25 июля. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, травмы получили 14 человек — трое несовершеннолетних и 11 взрослых. Еще восемь человек, включая двух детей, спасти не удалось. Сейчас на месте происшествия работают специалисты оперативных служб.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что российская сторона соберет доказательную базу по атаке ВСУ на туристические базы в Запорожской области и передаст информацию международным структурам.

Ранее Захарова осудила удар ВСУ по турбазам в Запорожской области.

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