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Общество

Власти попросили жителей Мадрида оставаться дома на фоне лесных пожаров

Министр Гарсия: жителям Мадрида избегать стоит избегать нахождения на улице
Jorge Sanchez Photos/Shutterstock/FOTODOM

В Испании жителям Мадрида Власти Испании рекомендовано избегать нахождения на улице из-за лесных пожаров, которые бушуют в одноименном автономном сообществе, а также в провинции Авила. Об этом заявила министр здравоохранения Моника Гарсия в соцсети X.

Она отметила, что качество воздуха в столице на данный момент плохое.

«Избегайте физической активности и нахождения на открытом воздухе. Если вы выходите из дома и видите дым или пепел, наденьте маску FFP2/95 и защитные очки», — написала она. Глава ведомства также рекомендовала обратиться за медицинской помощью, если возникают проблемы с дыханием.

До этого сообщалось, что Испания в разгар лета начала тратить запасы газа, рассчитанные на зиму, в связи с дефицитом электричества, которое требуется для работы кондиционеров. Так, в период со 2 по 14 июля из подземных хранилищ забрали 39,4 млн кубометров газа. Потребление электричества в стране растет из-за аномальной жары: жители стали больше пользоваться кондиционерами, что вызвало дополнительную нагрузку на газовые электростанции и спровоцировало рост нужд на топливо для них.

В июле газовые хранилища Испании заполнены на 73,3% — это минимум для этого месяца с 2021 года.

Ранее в Испании женщина из России не выдержала сильной жары.

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