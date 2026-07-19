Испания начала тратить зимние запасы газа в разгар лета

Испания в разгар лета начала тратить запасы газа, рассчитанные на зиму, в связи с дефицитом электричества, которое требуется для работы кондиционеров. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав данные ассоциации GIE (Gas Infrastructure Europe).

Так, в период со 2 по 14 июля из подземных хранилищ забрали 39,4 млн кубометров газа. Потребление электричества в стране растет из-за аномальной жары: жители стали больше пользоваться кондиционерами, что вызвало дополнительную нагрузку на газовые электростанции и спровоцировало рост нужд на топливо для них.

В июле газовые хранилища Испании заполнены на 73,3% — это минимум для этого месяца с 2021 года.

Европу накрыла одна из самых сильных волн жары. По данным Всемирной организации здравоохранения, нынешним летом в регионе уже зафиксировали более 10 тысяч летальных случаев на фоне рекордной жары. За последние четыре года жертвами аномально высоких температур стали более 200 тыс. человек, заявили в ВОЗ.

Ранее в Испании женщина из России не выдержала сильной жары.