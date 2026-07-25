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Общество

В Таганрогском заливе обнаружили вещества, похожие на нефтепродукты

Камбулова: в Таганрогском заливе нашли следы вещества, похожего на нефтепродукты
Светлана Камбулова/VK

На побережье Таганрогского залива в Ростовской области обнаружили следы вещества, похожего на нефтепродукты. На данный момент загрязнение устранено, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в «Максе».

«Продолжаем держать на контроле ситуацию с возможными выбросами нефтепродуктов на побережье Таганрогского залива. В районе Богудонии при совместном обследовании снова были обнаружены следы вещества, похожего на нефтепродукты», — написала она.

Глава города отметила, что специалисты продолжают ежедневный мониторинг акватории и береговой линии.

13 июля Камбулова рассказала, что побережье Таганрогского залива не пострадало от загрязнения из-за атаки украинских дронов на терминал нефтепродуктов. По ее словам, признаков мора рыбы и других обитателей акватории залива также не зафиксировано.

По словам мэра, ситуация стабильна и полностью находится на контроле Росприроднадзора, а персонал «Курганнефтепродукта» принимает профилактические меры, чтобы предотвратить разлив топлива в случае атаки БПЛА.

Ранее дроны атаковали танкер с метанолом в Таганрогском заливе.

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