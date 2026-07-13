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Общество

Глава Таганрога показала фото пляжей залива после удара по нефтяному терминалу

Глава Таганрога опровергла загрязнение пляжей после удара по нефтяному терминалу
Светлана Камбулова/VK

Побережье Таганрогского залива не пострадало от загрязнения из-за атаки украинских дронов на терминал нефтепродуктов. Об этом заявила глава Таганрога Светлана Камбулова на своей странице в VK, прикрепив фото пляжей.

По ее словам, состояние прибрежной зоны обследовала специальная комиссия, в которую вошли представители охраны окружающей среды и природных ресурсов, «Курганнефтепродукта» и Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства. Инспекция обошла берег залива от Некрасовского переулка до места, где раньше находился «Рыбзавод».

«По итогам осмотра обширных следов нефтепродуктов не выявлено. Визуальный контроль акватории показал, что поверхность воды чистая, нефтяных пятен нет», — сообщила Камбулова.

По ее словам, признаков мора рыбы и других обитателей акватории залива также не зафиксировано.

Глава Таганрога уточнила, что проверка городских пляжей проводилась в отдельном порядке, и там тоже не было обнаружено никаких нарушений.

По словам Камбуловой, ситуация стабильна и полностью находится на контроле Росприроднадзора, а персонал «Курганнефтепродукта» принимает профилактические меры, чтобы предотвратить разлив топлива в случае атаки БПЛА.

В заключение глава городской администрации призвала местных жителей ориентироваться только на информацию из официальных источников, которая является проверенной, и не доверять фейкам.

Ранее дроны атаковали танкер с метанолом в Таганрогском заливе.

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