В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности

В Москве и Подмосковье ввели желтый уровень погодной опасности из-за надвигающийся грозы. Это следует из данных Гидрометцентра России.

«Гроза. Период предупреждения до 21 часа 25 июля», — говорится в сообщении.

Накануне в Гидрометцентре России рассказали, что кратковременный дождь с грозой ожидается в Москве и Подмосковье в субботу.

Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировали жаркую погоду. По его словам, в эти выходные в московском регионе дожди маловероятны, если они и пройдут, то затронут преимущественно восточную часть региона. В субботу, по его словам, ожидается днем до +22…+24 °C. С воскресенья температура воздуха начнет постепенно расти, каждый день повышаясь на один-два градуса.

Ранее москвичам пообещали теплую погоду во второй половине лета.