В Краснодаре потушили пожар в складском комплексе после атаки ВСУ

В Краснодаре спасатели ликвидировали возгорание на складах после удара ВСУ

В Краснодаре спасатели ликвидировали возгорание на складах после удара Вооруженных сил Украины, совершенного 22 июля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Возгорание произошло из-за падения обломков БПЛА ночью 22 июля. К тушению привлекали 125 человек и 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет МИ-8», — сказано в сообщении.

В ночь на 22 июля Краснодарский край подвергся массированному налету беспилотников, обломки которых повредили многоквартирные дома и складской комплекс в Краснодаре, два частных дома в станице Динской. Росавиация ввела дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара.

Кроме того, в Армавире произошел пожар на территории нефтебазы, предприятие атаковали 16 беспилотников. В местной администрации назвали произошедшее одной из самых масштабных атак на город. Подробнее о ночной атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Краснодаре организовали охрану поврежденных при атаке БПЛА домов.