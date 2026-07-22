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Общество

В Краснодаре организуют охрану поврежденных БПЛА домов

В Краснодаре организуют охрану поврежденных домов для пресечения мародерства
Ammar Awad/Reuters

Режим чрезвычайной ситуации ввели в двух округах Краснодара, где при ночной атаке БПЛА оказались повреждены жилые дома. Об этом журналистам заявил мэр Евгений Наумов, его слова приводит ТАСС.

«В Прикубанском и Карасунском округах, где этой ночью в результате атаки БПЛА пострадали дома, введен режим ЧС. Для координации работ по устранению последствий работает штаб», — сказал глава города.

Жителям поврежденных домов предложат размещение в пункте временного размещения (ПВР). Кроме того, власти города совместно с полицией помогут людям восстановить документы.

«После завершения работы комиссий по оценке ущерба будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам. Сотрудники службы спасения помогают убирать обломки и осколки из пострадавших квартир, а также затягивают пленкой оконные проемы», — отметил Наумов.

Мэр добавил, что в городе организована охрана поврежденных домов для пресечения случаев незаконного проникновения посторонних лиц.

Жителя Краснодара осудили на 16 лет за госизмену.

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