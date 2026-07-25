Арестован обвиняемый в гибели ребенка, который напоролся на штырь забора в Тольятти

В Тольятти арестовали обвиняемого в гибели ребенка, напоровшегося на штырь

В Тольятти суд избрал меру пресечения сторожу, обвиняемому в гибели мальчика. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант проведет под арестом два месяца.

Инцидент произошел возле территории частного предприятия в Тольятти. Трое решили пролезть под забором, а десятилетний мальчик полез через верх. Предварительно, ребенка заметил сторож — 58-летний мужчина схватил малолетнего и потащил на себя, в этот момент металлическая пика забора вонзилась в ребенка, спасти его не удалось.

До этого юноше насквозь проткнуло руку металлическим штырем забора в Новосибирске. Для того, чтобы освободить его из западни, спасателям пришлось резать металл. Фрагмент забора отделили вместе с пострадавшим — спасение молодого человека попало на видео.

Ранее россиянин напоролся на забор, пробил себе легкое и сломал несколько ребер.